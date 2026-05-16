В Самаре губернатор поручил проверить справку политика Милеева об участии в СВО

Глава региона поручил провести проверку. Фото: Самарская губдума

В Самаре проверят документы заместителя председателя губдумы Александра Милеева, которые он подал на предварительное голосование. По словам Героя России Андрея Еремина, политик сформировал заявку как участник спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Еремин обратил внимание на то, что документы Милеева содержат ряд странностей и не соответствуют установленным требованиям. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев удивился и заявил, что политик продолжает работать в Самарской губдуме и никогда не заявлял о длительном отсутствии на службе из-за участия в боевых действиях.

В связи с этим глава региона поручил провести проверку. Будут изучены документы не только Александра Милеева, но и других кандидатов, подавших аналогичные заявления.

