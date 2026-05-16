Самара презентовала новый механизм восстановления исторических зданий

Сейчас по этому механизму подготовлено 11 зданий. Фото: администрация Самары.

В Самаре обсудили сохранение, восстановление и включение объектов культурного наследия в стратегию развития муниципалитетов. Областной центр представил новый механизм, который позволяет инвесторам реставрировать и использовать ОКН. Об этом сообщили в городской администрации.

«Мы работаем с инвесторами из разных регионов и готовы каждому обеспечить поддержку на всех этапах реставрации. Такой механизм позволяет зданию преобразиться и приносить прибыль. Так как большинство объектов культурного наследия находится в туристических местах, облик исторических зданий создает еще и имидж города», – рассказал мэр Иван Носков.

Агентство развития исторической Самары проводит открытый конкурс на право заключения инвестиционно-реставрационного договора. Инвестор заказывает проект реставрации и полностью финансирует восстановительные работы, а потом открывает социальный бизнес: гостиницы, кафе, рестораны, галереи, офисы.

Сейчас по этому механизму подготовлено 11 зданий, инвесторов уже выбрали для четырех. Также свой опыт представили Казань, Йошкар-Ола и Сарапул.

