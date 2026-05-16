Водитель Toyota RAV4 сбил 7-летнюю школьницу в Тольятти

Врачи рекомендовали ребенку амбулаторное лечение.

В пятницу, 15 мая, в 17:35 в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадала первоклассница. 52-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 сбил 7-летнюю девочку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина ехал по жилой зоне со стороны улицы Жилина в направлении бульвара Ленина. Возле дома № 51 по улице Ленинградской он наехал на пешехода», – рассказали в пресс-службе.

Первоклассница шла справа налево по ходу движения транспортного средства. Девочка пострадала в аварии, с места ДТП ее доставили в больницу. Врачи рекомендовали ребенку амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

