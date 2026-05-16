На паромной переправе Самара – Рождествено отменили два рейса 18 мая

Отмена связана со снижением уровня воды в Волге. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

В понедельник, 18 мая 2026 года, отменяются два рейса на паромной переправе, следующей по маршруту «Самара (Октябрьский Спуск) – Рождествено». Об этом сообщили в самарском речном пассажирском предприятии.

«Отмена связана со снижением уровня воды в Волге. Из-за этого будет необходимо провести земляные работы и переустановить дебаркадер», – рассказали в пресс-службе.

В этот день не будет рейсов в 12:30 из Рождествено и в 14:00 из Самары. Пассажиров просят обратить на это внимание и следить за расписанием. Напомним, с 18 мая в Самаре открывается остановочный пункт «Пляж им. Фрунзе».

