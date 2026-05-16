В Самаре утвердили списки участников предварительного голосования

На заседании речь шла об утверждении списков участников предварительного голосования. Фото: реготделение партии "Единая Россия"

В Самаре состоялось заседание регионального организационного комитета партии «Единая Россия». Его провел губернатор Самарской области, секретарь реготделения Вячеслав Федорищева. Речь шла об утверждении списков участников предварительного голосования.

«Задача оргкомитета сегодня выполнена в полном объеме. Уверен, все участники предварительного голосования понимают уровень ответственности. Победители в своих округах будут участвовать в формировании новой Народной программы, исполнять наказы жителей и реализовывать свои инициативы», - сказал Федорищев.

60 кандидатов будут включены в электронные бюллетени для последующего выдвижения в депутаты Госдумы РФ и еще 349 - Самарской Губдумы. Глава региона отдельно отметил важность участия в предварительном голосовании участников СВО.

