Матч между «Крыльями Советов» и «Акроном» рассудит Кирилл Левников

Игра состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена». Фото: ПФК «Крылья Советов»

В воскресенье, 17 мая, в Самаре пройдет матч 30 тура МИР РПЛ между «Крыльями Советов» и «Акроном». Стало известно, кто рассудит волжское дерби. Об этом сообщили в самарском клубе.

«Кирилл Левников назначен главным арбитром матча. Его ассистентами станут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин», – рассказали в пресс-службе.

Резервным судьей будет Юрий Матвеев, а VAR – Сергей Цыганок, Ян Бобровский. Игра состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 19:00. Напомним, в Самаре запустят дополнительный транспорт 17 мая в день футбольного матча.

