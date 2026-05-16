13 самарских сортов яблонь войдут в основу федеральной селекционной платформы

В регионе готовят биологические образцы для выделения ДНК. Фото: Минсельхоз Самарской области.

13 самарских сортов яблони и четыре клоновых подвоя войдут в основу единой федеральной селекционной цифровой платформы по садоводству. Национальная база данных ляжет в фундамент ускоренной селекции нового поколения. Об этом сообщили в Минсельхозе Самарской области.

«В регионе готовят биологические образцы для выделения ДНК и последующего генотипирования. У деревьев оценили силы роста, объем кроны, угл отхождения ветвей, степень подмерзания древесины», – рассказали в пресс-службе.

Также внимание уделялось цветению и жизнеспособности пыльцы. В числе прочих сортов отобраны Орлинка, Масловское, Память Королева, Куйбышевское, Жигулевское и др. Ожидается, что на основе генотипа получится прогнозировать урожайность, устойчивость к стрессам, болезням и вредителям.

