Юбилейный «ЗаБег.РФ» пройдет в Самаре 23 мая

После завершения забега пройдет награждение победителей и призеров.

В субботу, 23 мая, Самара присоединится к юбилейному всероссийскому полумарафону с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Спортивное мероприятие пройдет на аллее «Последняя миля» и прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена».

Регистрация участников и выдача стартовых пакетов состоится 21 мая с 12:00 до 20:00 и 22 мая с 10:00 до 20:00. 23 мая в 07:30 запланировано открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения.

В 08:50 начнется торжественная церемония открытия полумарафона. В 09:00 будет старт забега на дистанции «кросс 1 км», в 10:00 - полумарафона «бег по шоссе 21,0975 км» и забега на дистанции «кросс 10 км».

В 11:00 участников ждет старт забега на дистанции «кросс 5 км». После завершения забега пройдет награждение победителей и призеров.

