Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 мая 2026 16:33

Велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой в Самаре

В Самаре произошло ДТП с участием Mitsubishi Pajero и велосипедом 15 мая
Ирина СИНЕГУБОВА
За рулем иномарки находился 69-летний водитель.

За рулем иномарки находился 69-летний водитель.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В пятницу, 15 мая, в 11:40 в Промышленном районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. 56-летний велосипедист столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина ехал на велосипеде UPLAND со стороны улицы Стара-Загора в направлении Московского шоссе. При перестроении он врезался в Mitsubishi Pajero возле дома № 181В на улице Советской Армии», – рассказали в пресс-службе.

За рулем иномарки находился 69-летний водитель, который двигался в попутном направлении. С места аварии велосипедиста доставили в медицинское учреждение. Врачи ему назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал