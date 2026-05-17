В Самарской области извлекли водителя из разбитой «семерки»

После удара ВАЗ 2107 съехал в кювет Фото: ПСС Самарской области

В Самарской области 16 мая произошло ДТП. В Ставропольском районе на дороге 36К-578 около села Кирилловка столкнулись два автомобиля. После удара ВАЗ 2107 съехал в кювет. Водитель оказался заблокирован в салоне. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

«В 11:45 на место направили сотрудников службы из Тольятти. С помощью гидравлического инструмента они удалили среднюю стойку и спинку сидения, расширили дверной проем. Зажатую ногу высвободили и на спинальном щите извлекли пострадавшего из машины», — рассказали в ведомстве.

В 13.35 водителя передали врачам скорой помощи. На месте работали три спасателя. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

