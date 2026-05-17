В Самарской области ищут дедушку с четырехлетним внуком

Всех, кто видел машину в районе Нового Буяна, просят позвонить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области полиция разыскивает 82-летнего Олега Барышникова и его четырехлетнего внука Макара Шинкарева. 16 мая они уехали из дома в Советском районе Самары на автомобиле «Lada Largus» в направлении села Новый Буян. До сих пор их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Сотрудники полиции несколько раз связывались с мужчиной по телефону. Из-за дезориентации он не смог четко указать маршрут и местонахождение. Предположительно, пожилой самарец и его внук могли заблудиться в лесу рядом с селом Новый Буян», — рассказали в ведомстве.

Приметы мужчины: на вид 70-75 лет, рост 170-175 см, волосы с сединой. Был одет в белую кепку, черные футболку и брюки, черные кроссовки или сандалии. Приметы ребенка: на вид 4-5 лет, рост 108 см, короткие светло-русые волосы. Был одет в серую кепку, красную футболку, черные джинсы, бело-синие кроссовки.

Они могут передвигаться на бежевой «Lada Largus» с номером У 994 КУ 63. Всех, кто видел машину в районе Нового Буяна, просят звонить по телефонам: 89397113377, 89879523202, 8 (846) 921-76-40, 112 или 102. На поиски ориентировали участковых, уголовный розыск, инспекторов по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторов. Ориентировки направили волонтерам.

