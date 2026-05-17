В Самаре прошел общегородской субботник на 15 территориях 16 мая

Уборка прошла в разных районах города Фото: администрация Самары

В Самаре 16 мая состоялся общегородской субботник, который ранее перенесли из-за плохой погоды. Уборка прошла сразу на 15 территориях в разных районах города. Жители, сотрудники администрации и городских служб собрали и вывезли более 600 тонн мусора. В субботнике также принял участие глава Самары Иван Носков, об этом сообщили в городской администрации.

«Почти вся земля вдоль проспекта находится в областной собственности. В перспективе здесь планируется строительство дороги, но до этого момента нужно поддерживать ее в чистоте. В целом по городу совместными усилиями собрали и вывезли более 600 тонн мусора», — сказал глава Самары Иван Носков.

Одной из точек уборки стал район проспекта Карла Маркса. Также субботники прошли на площади Дзержинского, у озера Сабур, в сквере «Гагаринский», в сквере у ДК «Искра» и на придомовых территориях. Люди убирали мусор и старую листву, косили траву, вырубали поросль и обновляли краску на малых архитектурных формах. Инвентарь всем желающим выдавали на местах. Ранее, 18 апреля, в первом общегородском субботнике участвовали 40 тысяч самарцев. Тогда собрали более 1,5 тысячи тонн мусора.

