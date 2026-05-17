В Самарской области нашли клещей с энцефалитом и боррелиозом

Жителям Самарской области советуют соблюдать меры предосторожности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области выявили клещей, зараженных опасными инфекциями. По данным на 11 мая 2026 года, в регионе исследовали 652 клеща, снятых с людей. В одном случае нашли антиген вируса клещевого энцефалита, еще в 76 пробах обнаружили ДНК возбудителя боррелиоза, об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

«Иксодовые клещи являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза и других инфекций», — напомнили в ведомстве.

С начала эпидемического сезона от укусов клещей в области пострадали 945 жителей, в том числе 300 детей. Жителям Самарской области советуют соблюдать меры предосторожности, особенно во время прогулок с детьми.

Рекомендуют избегать высокой травы и кустов, регулярно осматривать одежду и тело, а после прогулки тщательно проверять детей. Одежду ребенка старше трех лет можно обработать специальными средствами, но делать это должны только взрослые. Если клещ присосался, нужно сразу обратиться в поликлинику или травмпункт. После удаления врач даст направление на бесплатное исследование клеща в Центре гигиены и эпидемиологии Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал