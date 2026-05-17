В Самаре начнутся испытания теплосетей с отключением горячей воды с 19 мая

В Самаре с 19 мая по 1 июня пройдут гидравлические испытания тепловых сетей в центральных районах города. На время проверки горячую воду временно отключат в жилых домах, социальных учреждениях и организациях по десяткам адресов. Полный список адресов опубликован ресурсоснабжающей компанией «Т Плюс».

«Обязательная диагностика коммуникаций позволит выявить слабые участки для первоочередной их замены», — говорится в сообщении.

Ограничения затронут улицы Алексея Толстого, Арцыбушевскую, Братьев Коростелевых, Буянова, Венцека, Вилоновскую, Водников, Волжский проспект, Галактионовскую, Куйбышева, Ленинградскую, Ленинскую, Молодогвардейскую, Ново-Садовую, Самарскую, Садовую, Степана Разина, Фрунзе, Чапаевскую и другие.

Жителей Самары просят соблюдать осторожность рядом с местами работ. Не стоит подходить к трубопроводам и тепловым камерам, заходить за ограждения и оставлять машины рядом с энергообьектами.

