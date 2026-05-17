В Самаре у остановки «поселок Мехзавод» восстановили движение автобусов

Жители снова могут пользоваться остановкой и привычными направлениями

В Самаре 17 мая восстановили движение общественного транспорта в районе остановки «поселок Мехзавод». На этом участке завершили укладку нового асфальтового покрытия, после чего автобусы снова пошли по привычной схеме. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

«Через этот участок проходят городские автобусные маршруты № 1, 51, 67, 87 и 171. Также здесь курсирует ряд дачных маршрутов», — говорится в сообщении.

12 мая временно меняли схему движения от участка автодороги Самара – Большая Черниговка до автодороги Самара-Волгоград. Теперь жители снова могут пользоваться остановкой и привычными направлениями без ограничений.

