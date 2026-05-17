В Самарской области расследуют поджог дома с ущербом почти 4,7 млн рублей

Был поврежден дом и имущество внутри

В Новокуйбышевске 16 мая суд избрал наказание 70-летнему мужчине, которого считают причастным к поджогу дома на улице Железнодорожной. Пожар произошел 14 мая. В результате был поврежден дом и имущество внутри. Ущерб оценили в 4 678 400 рублей. Мужчину отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.

«В суде мужчина просил не заключать его под стражу и настаивал на более мягкой мере пресечения. Однако суд не нашел для этого оснований», говорится в сообщении.

При решении учитывали возраст мужчины, его состояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства. Также суд обратил внимание, что раньше его уже привлекали к уголовной ответственности. Кроме того, мужчина не представил доказательств наличия постоянного места жительства. Из жилья, где он жил раньше, его выселили по решению суда в августе 2025 года. По статье, которую вменяют жителю региона, может грозить до пяти лет лишения свободы.

