В Самаре до 31 мая ограничат движение транспорта и СИМ по участку улицы Полевой

В Самаре с 07:00 18 мая до 21:00 31 мая из-за планового ремонта подземного газопровода введут временное ограничение движения транспорта и средств индивидуальной мобильности на улице Полевой – на участке между улицами Молодогвардейской и Галактионовской. Об этом сообщили в администрации Самары.

«В связи с ограничением изменится схема движения автобусов маршрутов № 24 и № 91. Они не будут останавливаться на остановке «Дворец спорта», объезжая участок Молодогвардейской по улице Галактионовской, возвращаясь на привычный маршрут с остановки «Самарская площадь»», – рассказали в мэрии.

Водителей и пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом временных изменений.

