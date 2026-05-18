Суд в Самаре смягчил приговор двум тренерам по делу о мошенничестве

Апелляция учла смягчающие обстоятельства и снизила сроки заключения каждому на полгода

Самарский областной суд пересмотрел приговор двум тренерам, которых признали виновными в покушении на мошенничество. Судя по данным дела, в этой афере были замешаны тренеры Эркаев и Мурашев. Они пытались получить 1,75 миллионов рублей за то, что якобы «помогут» родственнику потерпевшей избежать уголовного наказания.

27 февраля 2026 года Советский районный суд признал мужчин виновными. Эркаева он приговорил к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, а Мурашева – к двум годам лишения свободы. Также с них взяскали 650 тысяч рублей.

Приговор обжаловали в облсуде. Апелляция учла смягчающие обстоятельства и снизила сроки заключения каждому на полгода.

