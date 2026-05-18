В Самаре пройдет пешеходная экскурсия о жизни людей в 60- 80 годы

В Самаре 21 мая пройдет пешеходная экскурсия «Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве». В 1960-1980-е годы город активно разрастался, но центром притяжения покупателей оставались главные улицы – Куйбышева и «Ленинградка», где и по сей день сочетаются традиции дореволюционного прошлого и советского уклада жизни. Об этом сообщает музей Эльдара Рязанова.

«Что такое «Брод» и в каком кафе собирались куйбышевские стиляги? В каком советском ресторане играл цыганский ансамбль? Сколько стоили эскимо и вареная колбаса? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете, прогулявшись с нами по улицам города», – анонсируют организаторы.

Сбор группы состоится в 18:30 у музея по адресу улица Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей.

