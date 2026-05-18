Два стихийных кладбища хотят узаконить в Самаре

Сейчас участки с захоронениями относятся к землям лесного фонда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре могут узаконить два стихийных кладбища. Речь идет об участках в Красноглинском районе, возле поселков Винтай и Задельное. Фактически здесь ведут захоронения, но эти места не являются официальными кладбищами, а относятся к землям лесного фонда.

Чтобы узаконить кладбища, сначала надо внести изменения в муниципальную программу о развитии ритуальных услуг и мест захоронения в Самаре. Проект соответствующего постановления подготовили 14 мая.

Теперь по нему собирают замечания и предложения. Их можно направлять в департамент туризма, предпринимательства и торговли. Если проект поддержат, то в Самаре могут появиться еще два официальных кладбища.

