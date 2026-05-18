НовостиПроисшествия18 мая 2026 9:43

Начала задыхаться из-за колпачка от ручки: медсестра из Самары спасла жизнь третьеклассницы

Медсестра спасла школьницу, которая начала задыхаться на уроке в Самаре
Ирина СИНЕГУБОВА
Девочка долго не приходила в сознание. Фото: минздрав Самарской области

В самарской школе на уроке стало плохо ученице 3-го класса. Девочка начала задыхаться и потеряла сознание. Ей требовалась экстренная помощь. Об этом сообщили в региональном минздраве.

К счастью, в это время в учебном заведении находилась медицинская сестра городской больницы № 5 Елена Скугарева. Она смогла спасти ребенка. Медсестра немедленно приступила к проведению сердечно-легочной реанимации.

«Девочка долго не приходила в сознание, но несмотря на критическую ситуацию, я продолжала оказывать помощь, не прекращая реанимационные мероприятия ни на секунду», – рассказала Скугарева.

Когда приехала скорая медицинская помощь, школьница уже пришла в сознание. В приемном отделении борьба за жизнь ученицы продолжилась – девочку перевели в реанимацию. Там удалось узнать причину произошедшего. Как оказалось, в дыхательные пути ребенка попал колпачок от ручки. Врачи успешно достали его.

