Самарцам напомнили о размерах стипендии в вузах

Самарские учащиеся могут получать доплаты за достижения в спорте, общественной деятельности и других сферах

С 20 июня в вузах Самарской области стартует приемная кампания, которая продлится до 10 августа. Во многих учебных заведениях региона для студентов предусмотрены стипендии. Об этом представители самарских вузов сообщили на пресс-конференции с журналистами.

«В СамГМУ студенты получают от 2 300 до 3 500 рублей. Первокурсник с высокими баллами ЕГЭ может зарабатывать до 20 000 рублей в месяц, а если он участвует в научных разработках и вузовских проектах – до 200 тысяч в год. То есть умные и активные вполне могут получить за 12 месяцев 350 000 рублей», – рассказал представитель университета.

Помимо этого, самарские учащиеся могут получать доплаты за достижения в спорте, общественной деятельности и других сферах. О суммах и условиях получения выплат можно узнать, обратившись в приемную комиссию интересующего учреждения.

