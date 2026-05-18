В Самаре в ДТП на Южном шоссе пострадала 20-летняя девушка

Пассажирке иномарки назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре днем 17 мая произошла авария с пострадавшей. Около 12:00 на Южном шоссе, по пути в сторону улицы Уральской, столкнулись Lada Granta и Nissan Fair. После ДТП 20-летней пассажирке иномарки назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«26-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, при перестроении допустил столкновение с автомобилем Nissan Fair под управлением 20-летнего мужчины», — рассказали в полиции.

В результате травмы получила 20-летняя девушка, которая находилась в салоне второго автомобиля. Госпитализация ей не понадобилась. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

