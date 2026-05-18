В Самаре 12 человек наказали за кредиты на подставных людей

В Самаре Кировский районный суд 15 мая вынес приговор 12 участникам группы, которых признали виновными по делу о кредитах на подставных людей. По версии следствия, они оформляли займы по поддельным документам и забирали большую часть денег себе. Об этом сообщает Кировский районный суд.

«Участники группы подыскивали людей, которым срочно нужны были деньги, подделывали документы о работе и доходах, инструктировали их и оформляли в банках кредиты на суммы от 230 тысяч до 2,2 миллиона рублей», — следует из опубликованных данных.

По данным следствия, группу организовал житель Самары Асиф Омаров. В схему входили не менее 15 человек. Они работали в Самарской, Ульяновской, Пензенской областях и Татарстане. После получения кредита большую часть суммы забирали организаторы, а затем несколько месяцев платили проценты, чтобы скрыть обман.

Суд назначил обвиняемым сроки — от 2 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Трем участникам также вменяли участие в деятельности запрещенного экстремистского движения.

