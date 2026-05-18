В Самаре на совещании губернатор обсудил готовность региона к проведению ЕГЭ

Экзаменационная кампания пройдет с 1 июня по 9 июля

В Самарской области на оперативном совещании 18 мая обсудили готовность региона к проведению ЕГЭ в 2026 году и порядок действий при нештатных ситуациях.

«Если тот или иной уровень угрозы будет введен в момент сдачи ЕГЭ, это очень важный момент», — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

Экзаменационная кампания пройдет с 1 июня по 9 июля. В ней примут участие 12 772 выпускника. В регионе подготовили 126 пунктов проведения экзаменов, а также алгоритмы работы в случае сигнала ракетной опасности или атаки БПЛА.

По словам министра образования Виктора Акопьяна, основной этап ЕГЭ пройдет с 1 по 25 июня, а 8 и 9 июля станут днями пересдачи. Если сигнал тревоги поступит до 8:00, начало экзамена перенесут, а родителей и выпускников предупредят через электронный дневник, чаты и СМС. Если опасность объявят уже во время экзамена, школьников переведут в безопасные помещения, которые есть в каждом учебном заведении.

