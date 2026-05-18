В Самарской области ЖД-переход был в плохом состоянии и без знаков безопасности

Работника компании привлекли к административной ответственности

В Самарской области должностное лицо железнодорожной компании оштрафовали после проверки пешеходного перехода через пути у улицы Радио в поселке Новосемейкино. После вмешательства прокуратуры переход приведут в нормативное состояние. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

«Состояние пешеходного перехода через железнодорожные пути вблизи улицы Радио в поселке Новосемейкино не отвечало нормативным требованиям. На объекте нашли нарушения безопасности: настил был в плохом состоянии, а часть предупреждающих и информационных знаков отсутствовала», — сообщили в транспортной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что на переходе не было знаков безопасности, в том числе предупреждения о пересечении путей инвалидами только с сопровождающими. Такие нарушения создавали угрозу для жизни и здоровья людей.

После проверки Ространснадзор по инициативе транспортной прокуратуры привлек работника компании к административной ответственности по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ему назначили штраф.

