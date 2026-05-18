Финдиректора в Самаре будут судить за взятку в 2 миллиона рублей

Женщина находится под стражей

В Самаре следователи завершили расследование уголовного дела в отношении финансового директора одной из организаций. Женщину обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, сообщает региональное управление СУ СКР по Самарской области.

«10 ноября 2025 года обвиняемая передала оперативному сотруднику более 770 тысяч рублей. Это была первая часть взятки. Общая сумма, которую пообещала фигурантка, составила 2 миллиона рублей», — рассказали в следственном ведомстве.

Женщина пыталась скрыть документацию от правоохранителей. Речь идет о мошенничестве при поставке медицинского оборудования по завышенной цене. Жительница Самары надеялась избежать ответственности. Ее отправили под стражу, а на имущество наложили арест на сумму более 60 миллионов рублей. Уголовное дело уже направили в суд.

