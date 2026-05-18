Вячеслав Федорищев поручил восстановить движение автобусов на Мехзаводе в Самаре

Движение автобусов обещают восстановить до 25 мая Фото: Макеева Ивана

На выездном совещании в Октябрьске губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения жителей. Одна из жалоб была от жительницы Самары на последствия урагана на кладбище Мехзавода.

«Прошу обратить внимание глав муниципальных образований на представленную информацию и на все сообщения в системе ЦУР реагировать оперативно», — обратился Вячеслав Федорищев к членам правительства.

Губернатор поручил главе Самары Ивану Носкову и руководителям других муниципалитетов решить проблему на этой неделе. Также на совещании обсудили жалобы жителей Октябрьска на управляющую компанию «Символ», проблемы с транспортом в поселке Мехзавод и неработающие лифты в доме ветеранов в Сызрани.

Вячеслав Федорищев поручил разобраться с каждой ситуацией лично. Еще одно поручение касалось ускорения работ на дороге-дублере Московского шоссе. Движение автобусов там обещают восстановить до 25 мая.

