Губернатор поставил задачи к будущему отопительному сезону в Самарской области

Капитальный ремонт проведут в 213 многоквартирных домах Фото: Макеева Ивана

На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвел итоги отопительного сезона 2025-2026 годов. Сезон признали удовлетворительным.

«Массовые замечания от жителей были связаны с завершением сезона из-за погодных условий, на которые мы повлиять не можем. Но нашу реакцию можем сделать более слаженной и четкой», — отметил глава региона.

Министр энергетики и ЖКХ Виталий Брижань доложил, что чрезвычайных ситуаций на объектах не было. К сезону подготовили более 2100 котельных и свыше 20 тысяч домов. Затраты составили около 5 миллиардов рублей. Паспорта готовности получили все муниципалитеты, кроме Отрадного, Жигулевска и Богатовского района.

Администрациям поручили проанализировать ошибки. В планах на этот год — замена более 590 километров линий электропередач и перекладка свыше 180 километров инженерных коммуникаций. Капитальный ремонт проведут в 213 многоквартирных домах. Также на совещании обсудили строительство новых котельных в Шигонском, Сергиевском и Кинель-Черкасском районах. Губернатор поручил взять подготовку к новому сезону под личный контроль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал