НовостиОбщество18 мая 2026 17:32

В Самарской области заменят около 80 километров теплосетей летом 2026 года

Лилия ФИНК
Ранее энергетики обновили 90 километров теплосетей Фото: Макеева Ивана

Энергокомпания «Т Плюс» планирует обновить около 80 километров тепловых сетей в Самарской области в 2026 году. Об этом на оперативном совещании губернатору Вячеславу Федорищеву доложил директор Самарского филиала компании Марат Феткуллов.

«В этом году мы сохраним объем инвестиций в развитие теплосетевой инфраструктуры Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Участие в инфраструктурных проектах при поддержке областного правительства позволит привлечь дополнительные средства для замены сетей», — отметил Феткуллов.

На совещании подвели итоги минувшего отопительного сезона. Он прошел без существенных сбоев. Ранее энергетики обновили 90 километров теплосетей и выполнили работы на ТЭЦ, ГРЭС и котельных. Это позволило снизить число происшествий зимой.

Также в регионе сохраняются строгие требования к управляющим компаниям и ТСЖ при подготовке к зиме. Им предстоит наладить системы теплоснабжения, промыть и опрессовать оборудование.

