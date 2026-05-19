В Самаре арестовали автомобиль у матери-должницы по алиментам

Приставы составили акт описи и ареста иномарки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местная жительница задолжала своему несовершеннолетнему ребенку 1,5 миллиона рублей по алиментам. Женщина уклонялась от выплат и прятала от судебных приставов автомобиль «Mitsubishi Galant», сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

«Сотрудники отделения исполнительного розыска установили местонахождение машины. Оказалось, что должница держала ее на одной из автостоянок в городе. Приставы составили акт описи и ареста и передали иномарку на ответственное хранение», — рассказали в ведомстве.

Теперь самарчанке предстоит либо погасить весь долг по алиментам, либо лишиться автомобиля. Если женщина не заплатит, машину отправят на торги.

