В Самаре разыскивают 12-летнего мальчика

Мальчику на вид 12 лет, рост 150-155 см Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

18 мая около 14:00 шестиклассник Станислав Терешин 2014 года рождения вышел из дома в микрорайоне Крутые Ключи Красноглинского района Самары, но до школы не дошел, и с тех пор не вернулся. Его разыскивают. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Мальчику на вид 12 лет, рост 150-155 см, плотное телосложение, волосы короткие светло-русые. Он был одет в свитер с капюшоном, спортивные штаны, кроссовки черного цвета», – рассказали в ведомстве.

На розыск ребенка ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с его приметами направлена волонтерам. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40, 112 или 102. Также информацию можно передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД: 8 (999) 701-02-33.

