Самарская область преодолела отметку в 1 млн гектаров ярового сева

В полях работает около 1 250 посевных агрегатов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сельхозпроизводители Самарской области засеяли яровыми культурами 1 018,4 тысячи гектаров. Это 60% от утвержденного плана, сообщает минсельхозпрод Самарской области.

«Весенняя посевная кампания 2026 года проходит в сложных погодных условиях. Затяжные осадки и нестабильный температурный фон сместили оптимальные сроки выхода техники в поля. С наступлением благоприятной погоды аграрии значительно нарастили темпы работ. Только за последнюю неделю они засеяли 488,3 тысячи гектаров», — рассказали в ведомстве.

Самые высокие темпы сева в Богатовском (82%), Нефтегорском (79%) и Алексеевском (72%) районах. В регионе зерновые и зернобобовые заняли 498,3 тысячи гектаров (73% плана), масличные — 495,5 тысячи (52%), кормовые — 19,7 тысячи (39%), картофель и овощи — 4,8 тысячи (62%).

Хозяйства полностью обеспечены семенами, горюче-смазочными материалами и средствами защиты растений. В полях работает около 1 250 посевных агрегатов. При сохранении текущих темпов все плановые показатели будут достигнуты в оптимальные сроки.

