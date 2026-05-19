В Самаре отключили газ в 20 домах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самаре по 20 адресам из-за падения давления при проведении технического обслуживания внутридомового газового оборудования и нарушения техники безопасности из-за отсутствия тяги в вентканалах отключили газ. Его восстановят после предоставления актов о пригодности дымоходов и вентканалов, предоставления доступа в некоторые квартиры для проверки или устранения нарушений. Об этом сообщает ГЖИ Самарской области.

«Все отключения произведены исключительно в целях обеспечения безопасности. Нормативные сроки восстановления газоснабжения находятся на контроле ведомства», – рассказали в инспекции.

Газ отключили по адресам Стара-Загора, 77, Ново-Вокзальная, 225, проспект Кирова, 212 и 190, поселок Береза, 6, Гагарина, 57, Свободы, 83А, Партизанская, 192А, Днепропетровский проезд, 1, Партизанская, 200, Авроры, 201, Мориса Тореза, 103, Партизанская, 136 и 210, Теннисная, 16, Чернореченская, 8, Гагарина, 59, Гагарина, 61, Молодогвардейская, 109.

В некоторых домах срок возвращения газоснабжения уже известен. Это произойдет с 18 по 21 мая.

