Житель Самары украл 18 тысяч рублей из сумки студентки в баре в новогоднюю ночь

Уголовное дело направили в суд

В Самаре завершили расследование уголовного дела о краже в отношении 22-летнего местного жителя. В новогоднюю ночь он похитил 18 тысяч рублей из сумки студентки в баре на Московском шоссе, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«В январе в полицию обратилась 22-летняя студентка одного из самарских учебных заведений. Она заявила о хищении денег из сумки, которую ненадолго оставила без присмотра на стуле в баре», — рассказали в ведомстве.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что в период с 02:00 до 06:00 1 января 2026 года мужчина взял сумку девушки, похитил деньги, а клатч оставил в зале бара и скрылся. Затем он доехал на такси до банкомата на улице Аэродромной и внес на свою карту 16 тысяч рублей. Оперативники задержали подозреваемого. Он признал вину, раскаялся и готов возместить ущерб. Уголовное дело направили в суд.

