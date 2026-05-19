Новый подрядчик приступил к отлову бездомных животных в Самаре с 16 мая

Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары заключил контракт на отлов и содержание бездомных животных. На эти цели из бюджета направили 19,5 миллиона рублей, сообщается в документах госзакупки.

«Исполнителем по контракту выбрано общество с ограниченной ответственностью «Счастливая жизнь». Соглашение подписано 16 мая 2026 года», — уточнили в документах.

Подрядчик займется отловом, транспортировкой и осмотром животных. Все работы будут проводиться в соответствии с техническим заданием в рамках переданных государственных полномочий Самарской области. Сроки оказания услуг с момента подписания до 30 ноября 2026 года.

Напомним, в Самаре со второй попытки нашли нового подрядчика по отлову животных.

