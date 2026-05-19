Готовность планетария достигла 37% в Самаре

Все строительные работы ведутся по графику. Фото: минстрой Самарской области

По данным на 19 мая 2026 года, на стройплощадке музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» создаются основные конструкции здания. Готовность объекта составляет 37%. Об этом сообщили в минстрое региона.

«Все строительные работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 1-2 квартале 2027 года», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас возводятся стены и перекрытия, готовится основа для будущих технических помещений и лифтов. Параллельно идет подготовка внутренних пространств, где в будущем разместятся звездный зал под куполом, конференц-зал, кафе, выставочные и общественные зоны.

Напомним, планетарий должен был появиться в Самаре еще в 2024 году, но его не успели достроить, поэтому сроки завершения работ перенесли. Еще тогда основной причиной назвали несовершенство проекта, по которому началось строительство.

Еще одна сложность была связана с тем, что проектирование и расчеты внутреннего содержания делали в 2021 году, позже все необходимое оборудование подорожало. Потом новой датой окончания работ был назван 2026 год, велась доработка проектной документации. Теперь комплекс планируют открыть в 2027 году.

Планетарий станет новым корпуса музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Он будет представлять собой здание с двумя подземными и тремя надземными этажами. Украсит постройку огромная сфера в виде Луны. Главным местом притяжения должен стать зал с куполом на 228 мест, где можно будет любоваться звездами, планетами и другими небесными телами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Активная фаза работ и новая дата открытия: последние новости о строительстве планетария в Самаре на 18 февраля 2026 года

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал