Участники движения «Экоравновесие» очистят берег Волги в Самаре

В День Волги, 20 мая, волонтеры предприятий, организаций и учебных заведений при содействии министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, департамента городского хозяйства и экологии Самары очистят береговую линию и прибрежную зону в Самаре в районе спуска на улице Советской Армии.

Вернуть Волге чистый берег изъявили желание около 180 участников движения «Экоравновесие».Это сотрудники Новокуйбышевского НПЗ, молочного комбината «Самаралакто» компании «Логика молока», Новокуйбышевской нефтехимической компании, Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского завода масел и присадок, ООО «РН Проектирование Добыча», АО «Транснефть-Приволга», ПАО «ОДК-Кузнецов», Самарского ИТЦ, АО «Самаранефтепродукт» и Филип Морис сейлз энд маркетинг.

Партнером мероприятия выступает Национальный совет по корпоративному волонтерству в Самарской области. Масштабный субботник также поддержат студенты СамГТУ. Сотрудники Главного управления ФСИН России по Самарской области накормят волонтеров традиционной кашей, приготовленной на полевой кухне, и напоят горячим чаем. Хлебозавод №5 угостит добровольцев свежей и ароматной выпечкой.

Активисты не только очистят волжский берег от мусора, но и приведут в порядок подводную часть в районе 3-й просеки при содействии клуба «Дайвинг Волга».

Инвентарь для мероприятия предоставит департамент городского хозяйства и экологии Самары – постоянный партнер экологических акций медиахолдинга.