В Самаре ищут перевозчика на автобусный маршрут №89

Первый рейс должен будет отправляться в 06:00, а последний – в 21:00 с НФС и в 22:00 с улицы Дзержинского.

В Самаре объявили конкурс на поиск перевозчика для 89-го автобусного маршрута. Он должен будет следовать от НФС до улицы Дзержинского, протяженность маршрута составит 22,15 километра. Для его обслуживания потребуется 55 машин малого класса длиной от 5 до 7,5 метра. Соответствующие документы опубликовали на сайте администрации Самары.

«Первый рейс должен будет отправляться в 06:00, а последний – в 21:00 с НФС и в 22:00 с улицы Дзержинского. Интервалы движения составят от 10 до 30 минут. Транспорт должен быть оснащен навигационной системой ГЛОНАСС, контрольно-кассовой техникой, а водители – иметь категорию «Д» и путевые листы с отметкой о медосмотре», – следует из документов.

Заявки на участие в торгах принимают с 19 мая по 8 июня на улице Некрасовской, 56. В этот же день в 10:00 подведут итоги.

