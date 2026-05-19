НовостиОбщество19 мая 2026 10:05

В Самаре выставили на продажу редкий ретроавтомобиль за 18 млн рублей

В Самаре машину восстановили из оригинальных запчастей
Елизавета ЖИРНОВА
Пробег седана зеленого цвета составляет 10 тысяч километров Фото: Avito

Житель Самары выставил на Avito объявление о продаже раритетного автомобиля ГАЗ М1 1938 года выпуска. Владелец оценил машину в 18 миллионов рублей, сообщается на сайте объявлений.

«Всего выпустили 36 автомобилей ГАЗ-61-416. Машина отреставрирована из оригинальных запчастей ГАЗ-21 1937 года», — говорится в описании лота.

Пробег седана зеленого цвета составляет 10 тысяч километров. Под капотом — бензиновый двигатель 3,5 литра мощностью 76 лошадиных сил. Коробка механическая, привод задний. ПТС не оформлен. Продавец отмечает, что автомобиль не битый. Машина относится к первому поколению модели (1934–1948 годы), леворульный.

