Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2026 10:28

Под Самарой водитель Haval Dargo спровоцировал аварию с тремя машинами

В Самарской области произошла авария на трассе «Волжский — Курумоч — Урал» 18 мая
Елизавета ЖИРНОВА
Пострадавшая находилась в Hyundai Palisade Фото: ГУ МВД по Самарской области

Пострадавшая находилась в Hyundai Palisade Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области на 10 км автодороги «Волжский — Курумоч — Урал» столкнулись три автомобиля. Происшествие произошло в 12:50 18 мая. В результате аварии пострадала 29-летняя пассажирка, ее госпитализировали, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«58-летний водитель Haval Dargo двигался со стороны Курумоча в сторону Самары, нарушил правило расположения на проезжей части и столкнулся со встречным BYD Fang Cheng Bao Leo под управлением 44-летнего мужчины. После этого произошел наезд на Hyundai Palisade, которым управлял 27-летний водитель», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая находилась в Hyundai Palisade. Сотрудники службы выясняют обстоятельства ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал