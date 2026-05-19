Под Самарой водитель Haval Dargo спровоцировал аварию с тремя машинами

Пострадавшая находилась в Hyundai Palisade Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области на 10 км автодороги «Волжский — Курумоч — Урал» столкнулись три автомобиля. Происшествие произошло в 12:50 18 мая. В результате аварии пострадала 29-летняя пассажирка, ее госпитализировали, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«58-летний водитель Haval Dargo двигался со стороны Курумоча в сторону Самары, нарушил правило расположения на проезжей части и столкнулся со встречным BYD Fang Cheng Bao Leo под управлением 44-летнего мужчины. После этого произошел наезд на Hyundai Palisade, которым управлял 27-летний водитель», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая находилась в Hyundai Palisade. Сотрудники службы выясняют обстоятельства ДТП.

