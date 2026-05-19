В Самаре археологи не одобрили строительство жилого комплекса возле элеватора

В Самаре на улице Алексея Толстого, 8, где планировали построить многофункциональный жилой комплекс, нельзя начинать земляные и строительные работы без дополнительных мер по сохранению исторической территории. Государственная историко-культурная экспертиза пришла к отрицательному заключению, так как на площадке находится выявленный объект археологического наследия, говорится в акте ГИООКН.

«Экспертизой на основании анализа документации установлено, что на территории отводимого участка присутствует выявленный ОАН «Культурный слой г. Самара XIX — начала XX вв. (квартал 4)». Таким образом, хозяйственные работы могут оказать негативное воздействие на целостность данного ОАН», — сказано в документе.

Площадь участка составляет 1,4 га. Теперь для этой территории нужно подготовить отдельную документацию по охранно-спасательным мероприятиям. Она должна пройти новую государственную историко-культурную экспертизу и получить утверждение органа охраны объектов культурного наследия. Только после этого можно будет вернуться к вопросу о проведении работ.

