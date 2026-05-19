В Самарской области завели уголовное дело на подростка за призывы к терроризму

Уголовное дело завели 8 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На несовершеннолетнюю жительницу Похвистнева 8 мая завели уголовное дело за публичные призывы к терроризму. По версии следствия, в феврале 2025 года она с помощью своего телефона и компьютера пропагандировала деятельность молодежного движения, которое признано террористическим.

«Постановлением суда на подозреваемую возложены обязанности и запреты», – сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Девушке запретили выходить за пределы дома с 23.00 до 06.00, кроме случаев, когда ей нужна экстренная медицинская помощь. Ей нельзя посещать массовые мероприятия, общаться со свидетелями и потерпевшими по делу, кроме преподавателей колледжа. Также несовершеннолетней запретили отправлять письма и пользоваться интернетом. Постановление еще не вступило в законную силу.

