НовостиПроисшествия19 мая 2026 12:04

В Самарской области завели уголовное дело на подростка за призывы к терроризму

Несовершеннолетняя жительница Похвистнева пропагандировала террористическую организацию
Александра ТАЙБАТРОВА
Уголовное дело завели 8 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

На несовершеннолетнюю жительницу Похвистнева 8 мая завели уголовное дело за публичные призывы к терроризму. По версии следствия, в феврале 2025 года она с помощью своего телефона и компьютера пропагандировала деятельность молодежного движения, которое признано террористическим.

«Постановлением суда на подозреваемую возложены обязанности и запреты», – сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Девушке запретили выходить за пределы дома с 23.00 до 06.00, кроме случаев, когда ей нужна экстренная медицинская помощь. Ей нельзя посещать массовые мероприятия, общаться со свидетелями и потерпевшими по делу, кроме преподавателей колледжа. Также несовершеннолетней запретили отправлять письма и пользоваться интернетом. Постановление еще не вступило в законную силу.

