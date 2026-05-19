В Самарской области переработчик вторсырья увеличит выработку сплавов

На предприятии в Отрадном, занимающемся переработкой алюминиевых отходов, начали внедрять бережливые технологии. Работу на линии по производству вторичного алюминия удалось оптимизировать с помощью специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Проект по внедрению улучшений на пилотной линии будет реализован в течение шести месяцев. За это время постараются убрать выявленные проблемные точки в работе на потоке. Среди них, например, специалисты центра отметили длительное остывание готовой продукции, занятость людей на других операциях, неисправность погрузчика и другие.
Предприятие рассчитывает нарастить выработку и сократить издержки.
«Вместе с рабочей группой мы детально прошли весь процесс, – отметил генеральный директор «Реметалл» Сергей Китаев. – Результаты диагностики впечатляют, было найдено множество возможностей для роста при минимальных капиталовложениях».
Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул, что каждый новый участник проекта «Производительность труда» укрепляет промышленный потенциал области и вносит вклад в экономическую устойчивость региона.
Участие в проекте бесплатное. Подробнее о нем можно узнать на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.