НовостиОбщество19 мая 2026 12:30

В Самарской области переработчик вторсырья увеличит выработку сплавов

Предприятие нарастит выпуск вторичной металлургии благодаря бережливым технологиям
Татьяна ЗИНКЕВИЧ
На отрадненском предприятии оптимизировали работу на линии по производству вторичного алюминия. Фото предоставлено Региональным центром компетенций в сфере производительности труда

На предприятии в Отрадном, занимающемся переработкой алюминиевых отходов, начали внедрять бережливые технологии. Работу на линии по производству вторичного алюминия удалось оптимизировать с помощью специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Проект по внедрению улучшений на пилотной линии будет реализован в течение шести месяцев. За это время постараются убрать выявленные проблемные точки в работе на потоке. Среди них, например, специалисты центра отметили длительное остывание готовой продукции, занятость людей на других операциях, неисправность погрузчика и другие.

Предприятие рассчитывает нарастить выработку и сократить издержки.

«Вместе с рабочей группой мы детально прошли весь процесс, – отметил генеральный директор «Реметалл» Сергей Китаев. – Результаты диагностики впечатляют, было найдено множество возможностей для роста при минимальных капиталовложениях».

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул, что каждый новый участник проекта «Производительность труда» укрепляет промышленный потенциал области и вносит вклад в экономическую устойчивость региона.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее о нем можно узнать на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.