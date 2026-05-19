Бывший регоператор Самарской области хочет стать банкротом

Намерение компании стать банкротом опубликовано 18 мая

Бывший регоператор по обращению с ТКО Самарской области ООО «ЭкоСтройРесурс» хочет запустить процедуру банкротства. Информация о намерении компании обратиться в арбитражный суд Самарской области размещена в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

В сообщении указаны четыре компании-кредитора бывшего регионального оператора, а также требование от налоговой. Намерение компании стать банкротом опубликовано 18 мая.

На экс-регоператора уже подавали в суд, чтобы признать компанию банкротом, но спустя несколько месяцев производство по делу прекратили.

«ЭкоСтройРесурс» был региональным оператором до 1 ноября 2024 года, теперь эти функции выполняет АО «Экология.

