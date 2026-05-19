Верховный суд отклонил жалобу участника ОПГ из Самарской области

Кассационную жалобу рассмотрела коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ

Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор участнику ОПГ из Самарской области Дмитрию Меренкову. Ранее мужчину признали виновным в разбое, в подготовке убийства по найму. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Меренков пытался оспорить приговор, по апелляция ничего менять не стала.

«В кассационной жалобе Меренков указал на то, что решение вынесено с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства», – прокомментировала пресс-служба Верховного суда.

Кассационную жалобу рассмотрела коллегия по уголовным делам ВС РФ. Никаких нарушений норм права она не нашла, приговор на 18 лет заключения остался без изменений.

