В среду, 20 мая 2026 года, около четырех часов утра в Самаре зазвучали сирены, которые включили из-за ракетной опасности. Звук раздается в разных частях города.

Сирены включают каждый раз при ракетной опасности для оповещения населения. Ее объявили в регионе в 03:55. Жителей попросили по возможности оставаться дома. При нахождении в здании рекомендуется спуститься в защитное сооружение гражданской обороны, подвал или подземный паркинг.

Если такой возможности нет, нужно держаться подальше от окон, зайти в помещение с несущими стенами или без окон. В квартире для убежища стоит выбрать ванную комнату. Необходимо сесть на пол у несущей стены и пригнуться. Нельзя пользоваться лифтом. В случае нахождения на улице или в транспорте, нужно срочно направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.