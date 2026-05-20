В Самаре вечером столкнулись Toyota Camry и автобус маршрута № 90

В момент аварии в автобусе находились 8 пассажиров Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре столкнулись Toyota Camry и автобус «Лотос» маршрута № 90. В аварии пострадали 67-летняя и 78-летняя пассажирки автобуса. Им назначили амбулаторное лечение, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Авария произошла в 21:25 в районе дома № 7 на улице Коммунистической. За рулем Toyota находился 25-летний мужчина. Во время поворота налево на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу автобусу, который ехал во встречном направлении прямо. После этого машины столкнулись», - говорится в сообщении.

В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

