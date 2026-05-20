В Тольятти пенсионерке вернули 276 тысяч рублей, украденные мошенниками

Мошенники перечислили пенсионерке все похищенные деньги

В Тольятти прокуратура через суд добилась возврата денег 85-летней пенсионерке. Пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников в 2023 году. Неизвестные обманом вынудили ее перевести сбережения на два «безопасных счета». Общая сумма ущерба составила более 276 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В ходе расследования установили личности владельцев счетов. Ими оказались жители Калужской и Саратовской областей», — рассказали в ведомстве.

Прокурор Центрального района Тольятти обратился в суд по месту жительства дропперов. Он подал иски о взыскании неосновательного обогащения. Суды их удовлетворили. Мошенники перечислили пенсионерке все похищенные деньги. В производстве следственного органа находится уголовное дело по этому факту.

