Стоимость проезда в Самаре поднимут в октябре

В Самаре продлят срок действия тарифов на проезд в общественном транспорте

В Самаре срок действия тарифов на проезд в общественном транспорте, курсирующем по муниципальным маршрутам, могут продлить до октября. Соответствующий проект постановления администрации города сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

Профильная комиссия рекомендовала продлить срок действия тарифов до 30 сентября 2026 года. Сейчас в Самаре стоимость проезда при оплате наличными составляет 40 рублей, транспортной или банковской картой – 37 рублей.

Изначально предполагалось, что эти тарифы будут действовать до конца 2025 года, но срок продлевали несколько раз – сначала до конца февраля, затем до 31 марта, а потом до 31 мая 2026 года.

